Le Préfet de Mbour interdit le Magal de Sokhna Aida Diallo sur la voie publique

Par lettre administrative numéro 001226/DMB/P, le Préfet du département de Mbour a notifié à Sokhna Aida Diallo qui l’avait saisi pour une autorisation de tenir une manifestation dénommée Magal, sa décision de ne pas laisser tenir cette dernière sur la voie publique.



Comme raison évoquée, l’autorité administrative évoque des renseignements à sa disposition et qui présentent « des menaces réelles d’infiltration, de sabotage et de risques certains de confrontations ».



Néanmoins, le Préfet Mor Talla Tine permet à la veuve de Cheikh Bethio Thioune de célébrer le Magal dans son domicile en respectant un certain nombre de prescriptions inscrites sur le document ci-dessous.