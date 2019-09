Le Préfet et les sapeurs-pompiers concluent sont formels: « on n’a constaté la présence d’aucune bête »

La peur et l’imagination fertile des habitants du quartier Las Palmas de Guédiawaye semblent être la seule explication de la présence supposée d’un reptile dans les environs.



Alors que certains parlaient même de Dragon et d’autres de python, les autorités qui ont dépêché les sapeurs-pompiers et une équipe du Reptilarium de Dakar, sont arrivées à la conclusion qu’il n’y avait pas le moindre signe de la présence d’une bête comme celle décrite par les populations qui sont intervenues dans les médias depuis hier jeudi.



Selon le Préfet qui était sur les lieux cet après-midi, « il s’agit peut-être du bruit occasionné par eaux usées dans les canalisations. Mais aucune trace de reptile n’a été relevée sur les lieux par les équipes déployées », a-t-il confié.