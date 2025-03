Le Premier Ministre Ousmane Sonko lance 1 000 CPS à Koumpentoum pour soutenir la production agricole

Cette initiative s'inscrit dans un cadre ambitieux visant à renforcer les capacités locales de production et à favoriser l'émergence d'emplois durables pour les jeunes et les artisans. Le gouvernement espère, à travers ce programme, offrir une solution pérenne aux défis de l'emploi et de la productivité agricole. Les Coopératives Productives Solidaires (CPS) représentent une solution innovante pour soutenir les agriculteurs et artisans locaux. Ces structures permettront de créer des réseaux de solidarité qui renforceront la capacité des producteurs à faire face aux enjeux économiques et environnementaux. Grâce à cette initiative, les producteurs auront accès à des ressources partagées, à des formations et à des outils adaptés pour améliorer leurs méthodes de production et maximiser leurs rendements.



L'un des grands objectifs de cette action est de favoriser l'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Un domaine souvent perçu comme peu attractif par les nouvelles générations. En offrant des opportunités concrètes d'emploi et de développement professionnel, le gouvernement espère inverser cette tendance et encourager l'engagement des jeunes dans un secteur porteur de croissance.



Le lancement de ces 1 000 CPS est aussi une occasion de dynamiser l'économie de la région de Koumpentoum, mais également de l'ensemble du pays. En effet, la production locale, soutenue par ces coopératives, contribuera non seulement à assurer une sécurité alimentaire accrue, mais aussi à renforcer la compétitivité du Sénégal sur les marchés agricoles. De plus, la création de ces coopératives devrait entraîner une amélioration des conditions de travail des producteurs, avec des emplois plus stables et mieux rémunérés.



À terme, le programme vise à transformer le secteur agricole sénégalais en un modèle de développement durable, tout en répondant aux défis de l’emploi et de la précarité, notamment chez les jeunes et les artisans. Le soutien à la création des CPS permettra également de mettre en place un réseau solide de producteurs et d'artisans capables de répondre aux besoins croissants du marché national et international.