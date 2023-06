Le Premier ministre Amadou Ba et son Gouvernement face à la presse ce jeudi

Le gouvernement du Sénégal annonce une conférence de presse ce jeudi pour dit-il se prononcer sur « l'actualité nationale ». La rencontre sera sous la direction du Premier ministre Amadou Ba.



«Le Gouvernement du Sénégal sous l'égide du Premier Ministre, tient une conférence de presse ce jeudi 15 juin à 16h, à la Primature, pour faire le point sur l'actualité nationale », informe une note de la Primature.



Rappelons que l’actualité nationale est marquée par le bilan des manifestations du début de ce mois de juin au terme desquelles le pays a enregistré 16 morts (selon le ministère de l'Intérieur) et 500 arrestations, selon la police du Sénégal.



Amnesty International parle au moins de 23 morts, dont plusieurs par balles, enregistrés à Dakar et Ziguinchor entre forces de l'ordre et manifestants. L'organisation a demandé une enquête indépendante sur la répression meurtrière du mois de juin.