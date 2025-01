Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce sa démission

Justin Trudeau, Premier ministre canadien depuis 2015, a annoncé ce lundi 6 janvier sa démission. En difficulté ces dernières semaines, minoritaire au Parlement, il quitte également son poste de chef du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau reste toutefois Premier ministre jusqu'à la nomination d'un successeur.

« J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du parti et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef », a déclaré Justin Trudeau dans la capitale Ottawa devant la presse. Près de dix ans après son arrivée au pouvoir, le chef du gouvernement canadien, 53 ans, était sous pression depuis des semaines alors que des élections législatives se profilent et que son parti est au plus bas dans les sondages.