Le Premier ministre et le ministre de la Justice invités à exploiter les informations et enseignements du rapport de l’ONLP

Le Président Diomaye a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d’exploiter les informations et enseignements du rapport de l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté (ONLP).



Abordant la question de l’amélioration de la surveillance des lieux de privation de liberté, le président de la République s’est félicité du « rapport de l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté qu’il a reçu le vendredi 19 juillet 2024 au Palais, une première dans les annales de la République ».



Le chef de l’Etat l’a félicité pour la « richesse du document et la pertinence des recommandations formulées ».



Il a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d’« exploiter les informations, enseignements et recommandations dudit rapport en vue de leur application adéquate. Au regard des violences exceptionnelles relevées ces dernières années au Sénégal, le Chef de l’Etat a rappelé l’urgence d’accentuer l’application de mesures de prévention et de lutte contre la torture et de veiller à l’amélioration continue de la situation carcérale », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Le Président Faye a indiqué à ce sujet au ministre de la Justice de « veiller à l’accélération du programme de modernisation de l’administration pénitentiaire en termes d’infrastructures à édifier et /ou à réhabiliter, de personnels à former et à recruter, et de préparation à la réinsertion sociale des détenus ».



Le Président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice « d’engager l’actualisation du cadre législatif et réglementaire, notamment la loi n° 2009- 13 du 02 mars 2009, instituant l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté pour tenir compte de certaines recommandations des Assises de la Justice.



D’après le document, la « réforme indiquée devra notamment améliorer les dotations budgétaires allouées à l’Observateur et assurer son ancrage institutionnel à la Primature ».