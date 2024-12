Le Premier ministre veut une restructuration des entreprises publiques et parapubliques

Le Premier ministre a souligné l’importance particulière à accorder à la restructuration des entreprises publiques et parapubliques en grande difficulté, afin de garantir la continuité du service public.



Il a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement de reprendre les travaux du Comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques.

Par ailleurs, il a instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective du Fonds de Relance destiné à la restructuration de ces entreprises.