Le Président Bassirou Diomaye Faye accueilli à Kigali par Paul Kagame pour une visite officielle

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce vendredi à Kigali pour une visite officielle axée sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Rwanda. À son arrivée à l’aéroport international de Kigali, il a été accueilli par son homologue rwandais, Paul Kagame, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité africaine.Cette visite marque une étape importante dans la consolidation d’un partenariat dynamique entre les deux pays, fondé sur la solidarité continentale, l’innovation et le développement durable. Elle s’inscrit dans la volonté commune des deux chefs d’État de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques tels que la gouvernance, le numérique, l’industrie, la sécurité et la transformation économique.Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame entendent, à travers cette rencontre, impulser une nouvelle dynamique de coopération Sud-Sud, axée sur le partage d’expériences et la mise en œuvre de solutions africaines aux défis du développement.