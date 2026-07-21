Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce un Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologie

À cette occasion, le président de la République a insisté sur la nécessité de redonner toute leur place aux sciences et aux technologies dans le système éducatif sénégalais, rapporte la Présidence de la République.

Constatant un recul préoccupant de l'intérêt pour les disciplines scientifiques, le chef de l'État a annoncé la création d'un Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologie, qui sera organisé chaque année au profit des élèves, de l'élémentaire au secondaire.

« Nous devons rétablir le goût des mathématiques, des sciences et des technologies chez nos enfants. En le faisant, nous nous assurons avec certitude que les questions de souveraineté seront solubles », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le Président Faye a également lancé un appel à la communauté scientifique et technique afin qu'elle s'engage pleinement dans la promotion de la culture scientifique au Sénégal.

« Du haut de cette tribune, j'appelle à une prise de conscience portée par la communauté scientifique et technique pour que nous relevions le défi de la science et de la technologie. Je charge l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal de porter ce noble combat », a-t-il affirmé.

Se montrant optimiste quant à la capacité du pays à inverser cette tendance, le chef de l'État a révélé avoir déjà instruit le ministre de l'Éducation nationale d'organiser, de manière inclusive, chaque année, le Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologie, destiné aux élèves de l'élémentaire jusqu'au secondaire.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce mardi 21 juillet 2026, la séance académique solennelle de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), consacrée au thème de la souveraineté alimentaire durable.