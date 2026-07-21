Protection des mineurs : le Parlement français adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Dans une décision qualifiée de première en Europe, le Parlement français a définitivement adopté, ce mardi 21 juillet 2026, la proposition de loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. La mesure, qui entrera en vigueur dès la rentrée de septembre, vise à protéger la santé et le bien-être des enfants et adolescents face aux risques numériques.



Le texte a été validé à l'Assemblée nationale par 279 voix contre 81, après un passage concluant au Sénat dans l'après-midi, rapporte la Rfi. Promesse phare du chef de l'État Emmanuel Macron pour la fin de son mandat, cette réforme impose désormais aux plateformes la mise en place de systèmes de vérification d'âge. Outre le volet numérique, la loi inclut également l'interdiction des téléphones portables au sein des lycées.



Saluant cette avancée, Emmanuel Macron a affirmé dans une vidéo diffusée en ligne que « la France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents », rappelant les dangers de certains contenus jugés nocifs pour la jeunesse.