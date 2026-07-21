« Le pays réclame un plan de relance économique, pas des calculs politiques », Bougane Guèye Dany

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp « les jambaars », Bougane Guèye Dany, est monté au créneau pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux difficultés économiques du pays. « Le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calculs politiques », fustige Bougane Guèye Dany face aux priorités du pouvoir





Dans une sortie sur les réseaux sociaux, l'administrateur de sociétés pointe du doigt l'agenda des dirigeants au détriment des urgences nationales. « Pendant que l’économie sénégalaise agonise, le Président crée son parti, la majorité parlementaire vend des cartes », a-t-il affirmé, s'interrogeant sur la gestion de la crise : « Qui s’occupe de sauver notre économie ? »



Face à ce constat, l'opposant appelle à un changement radical de priorités. « Le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calculs politiques. Occupez-vous du peuple, un instant », a martelé le président du mouvement Gueum Sa Bopp.