Le Président Bassirou Diomaye Faye appelle les nouveaux magistrats à servir l’État avec intégrité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté les 36 nouveaux magistrats de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire à servir l’État avec intégrité et à rendre la justice « au nom du peuple sénégalais ».



S’exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes, le chef de l’État a invité les récipiendaires à poursuivre en permanence leur formation afin de s’adapter aux évolutions du droit et aux nouveaux défis de la société. « Le droit évolue, la société se transforme, de nouveaux contentieux émergent », a-t-il déclaré.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la magistrature constitue l’une des missions « les plus nobles mais aussi les plus redoutables » confiées par la République à ses serviteurs. Il a assuré aux nouveaux magistrats l’accompagnement de l’État dans cette « mission vitale pour la Nation ».



Le président a souligné que le thème de la cérémonie, « L’indépendance de la justice, fondement de l’État de droit », traduit une conviction forte et une vision collective pour le Sénégal. Il a insisté sur la responsabilité qui incombe désormais aux jeunes magistrats : garantir l’indépendance de la justice, faciliter l’accès des citoyens aux juridictions et contribuer à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble de la famille judiciaire.



Selon lui, l’indépendance de la justice demeure « le bouclier du faible face au fort, du citoyen ordinaire face à la puissance publique, de l’accusé face à l’accusation ». Elle représente également la garantie que « nul, si haut placé soit-il, n’est au-dessus de la loi et que nul, si humble soit-il, n’est en dehors de sa protection ».



Le chef de l’État a également plaidé pour la modernisation des procédures judiciaires, qu’il considère comme un impératif afin de réduire les délais, renforcer la transparence et rapprocher la justice des citoyens. Il s’est félicité des investissements déjà réalisés, notamment dans les infrastructures numériques destinées à améliorer les conditions de travail des juridictions.



Dans cette perspective, il a demandé au ministre de la Justice de poursuivre les réformes visant à moderniser le système judiciaire et à rapprocher davantage la justice des Sénégalais.



Enfin, Bassirou Diomaye Faye a rendu un hommage appuyé à la marraine de la promotion, Dior Fall Sow, saluant en elle « la compétence alliée à l’intégrité, la fermeté de la conviction tempérée par l’humanité du jugement et le courage intellectuel conjugué à l’humilité du serviteur de la loi ».



Le président de la République a estimé que son parcours démontre que « l’excellence judiciaire n’a pas de genre » et que les femmes ont toute leur place aux plus hautes fonctions de la magistrature sénégalaise.