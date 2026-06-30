Alerte météo : l’Anacim annonce l’arrivée ce soir d’un système pluvio-orageux sur plusieurs régions du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a émis une alerte annonçant l’arrivée imminente d’un système pluvio-orageux accompagné de vents forts sur une partie du territoire sénégalais.



Selon l’agence, cette perturbation, en provenance du Mali, devrait atteindre l’est du Sénégal dans les deux heures, aux environs de 20 heures.



Plusieurs localités sont concernées par cette alerte, notamment Bakel, Matam et Kédougou à l’est du pays, ainsi que Ziguinchor, Kolda et Sédhiou dans le sud. Des zones du centre du Sénégal pourraient également être affectées par ces pluies orageuses accompagnées de vents.