Campagne agricole 2026 : le Premier ministre exige le paiement rapide des fournisseurs d’intrants

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a demandé au gouvernement d’accélérer le règlement des factures des fournisseurs d’engrais et de semences afin d’assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2026.



Présidant, ce mardi à Dakar, un conseil interministériel consacré à la préparation de l’hivernage, il a instruit les ministres concernés, notamment celui de l’Agriculture, Cheikhou Oumar Ba, d’engager « d’engager les concertations avec le pool bancaire, les systèmes financiers décentralisés et la BCEAO, pour mobiliser le crédit de campagne nécessaire au préfinancement des intrants par les opérateurs ».



Il leur recommande aussi de « libérer une première tranche de crédits de paiement destinée à la prise en charge des opérations urgentes de l’hivernage 2026, de mettre en place sans délai un plan d’apurement rapide des factures ».



M. Lo appelle les ministres concernés à « engager les concertations avec le pool bancaire, les systèmes financiers décentralisés et la BCEAO », pour le paiement à temps des factures d’engrais et de semences.



De cette manière, ils pourront « mobiliser le crédit de campagne nécessaire au préfinancement des intrants par les opérateurs », a dit le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, en énumérant les décisions prises par le Premier ministre au terme du conseil interministériel.



D’après M. Touré, Ahmadou Al Aminou Lo recommande au ministre de l’Intérieur « d’assurer le suivi et la supervision des commissions de distribution des intrants agricoles », en faisant en sorte qu’une femme fasse partie des vice-présidents de chacune d’elles.



Au moins 30 % des semences et des engrais doivent être attribués aux femmes et aux jeunes, selon M. Lo.



Concernant encore les facteurs de production, le Premier ministre a exhorté le ministre de l’Agriculture et ses collègues chargés des Forces armées et de l’Intérieur à « veiller au respect intégral du calendrier de fin de mise en place effective et sécurisée des intrants.»



Il a demandé à Cheikhou Oumar Ba de poursuivre le programme de restauration des sols et d’amender au moins 1 million d’hectares d’ici à 2029.



Le conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2026 préconise aussi le ‘’redéploiement’’ de 1 000 jeunes volontaires de l’agriculture chargés de la géolocalisation systématique des parcelles.

Ahmadou Al Aminou Lo a dit au ministre de l’Agriculture et à son collègue chargé de l’Industrie et du



Commerce « d’investir en priorité dans les infrastructures de stockage et de conservation », et d’accélérer la poursuite des programmes d’acquisition de matériels agricoles et de construction d’entrepôts agricoles.



M. Lo appelle ces deux ministres à développer la chaîne de froid horticole, à réduire les pertes post-récoltes».