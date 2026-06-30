Coupe du monde 2026 : La Norvège brise le rêve ivoirien et rejoint les huitièmes de finale

Pour sa toute première participation à une phase finale de Coupe du monde, la Côte d’Ivoire nourrissait l’ambition de poursuivre son parcours. Mais l’aventure des Éléphants s’est arrêtée en seizièmes de finale.
Ce mardi, les Ivoiriens se sont inclinés 2-1 face à la Norvège, qui a arraché sa qualification grâce à un but décisif d’Erling Haaland en fin de rencontre (86e).
Les Scandinaves décrochent ainsi leur billet pour les huitièmes de finale, où ils retrouveront le Brésil dans un choc très attendu.
Ce mardi, les Ivoiriens se sont inclinés 2-1 face à la Norvège, qui a arraché sa qualification grâce à un but décisif d’Erling Haaland en fin de rencontre (86e).
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