Le Président Bassirou Diomaye Faye exprime sa tristesse après le rappel à Dieu du Khalife de Darou Khoudoss

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse après l’annonce du décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss.



Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a présenté ses condoléances au Khalife général des mourides, à la famille éplorée et à l’ensemble de la communauté.



« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. Je présente mes condoléances attristées au Khalife général des mourides, à sa famille et à toute la communauté », a-t-il écrit.



« Qu’Allah l’accueille en Son Paradis et perpétue son œuvre », a prié le président Faye.