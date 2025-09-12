Le Président Bassirou Diomaye Faye exprime sa tristesse après le rappel à Dieu du Khalife de Darou Khoudoss

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse après l’annonce du décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss.
Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a présenté ses condoléances au Khalife général des mourides, à la famille éplorée et à l’ensemble de la communauté.
« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. Je présente mes condoléances attristées au Khalife général des mourides, à sa famille et à toute la communauté », a-t-il écrit.
« Qu’Allah l’accueille en Son Paradis et perpétue son œuvre », a prié le président Faye.
Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a présenté ses condoléances au Khalife général des mourides, à la famille éplorée et à l’ensemble de la communauté.
« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. Je présente mes condoléances attristées au Khalife général des mourides, à sa famille et à toute la communauté », a-t-il écrit.
« Qu’Allah l’accueille en Son Paradis et perpétue son œuvre », a prié le président Faye.
Autres articles
-
Sandaga : la flambée des prix des fruits crée l’incompréhension chez les revendeurs et les clients (Reportage)
-
Grand Dakar : un individu arrêté pour "complicité de vol"
-
Décès Serigne Ahmadou Mokhtar de Darou Khoudoss : Macky Sall déplore une grande perte pour la Oumma islamique
-
Programme pour l’emploi : la Banque mondiale accorde un financement de plus de 37 milliards de F Cfa au Sénégal
-
Trafic international de drogue : le Maroc intercepte un camion frigorifique contenant 180 Kg de haschich