Le Président Diomaye Faye exige une préparation optimale des "Lions" pour la CAN et la Coupe du Monde

En ouverture du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations aux joueurs, à l’encadrement technique et administratif et au ministre chargé des Sports à la suite de la brillante qualification de l’équipe nationale de Football du Sénégal à la Coupe du Monde de 2026.



Le chef de l’État a, par ailleurs, invité le Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne préparation et une participation remarquable des « Lions » du Football à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ainsi qu’à la Coupe du Monde.