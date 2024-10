Le Président Diomaye va exposer son programme pour les 5 ans à venir le 14 octobre 2024. (Ayib Daffé)

« Le président Bassirou Diomaye Faye va exposer son projet « Vision 2025 » pour les 5 années à venir le 14 octobre 2024 » . L’information a été donnée par Ayib Daffé mandataire de Pastef et confirmée par El Malick Ndiaye ministre des Transports. Selon le député de la 14e législature, « c’est sur cette base que nous comptons battre une campagne. Les Sénégalais sauront que le Pastef a un projet, un programme et des objectifs », a-t-il lancé.



Ayib Daffé a fait la révélation ce mardi lors d’un point de presse tenu en prélude des élections législatives du 17 novembre.



Le président du groupe parlementaire Yewi Askan Wi de la 14e législature a, par ailleurs, invité les Sénégalais à ne pas se laisser distraire et de rester focus sur les législatives en vue d’offrir la majorité au régime en place au sein de l’Assemblée nationale pour que le Président Bassirou Diomaye Faye puisse dérouler son programme, dont le projet comme promis aux Sénégalais.