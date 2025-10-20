Réseau social
Le Professeur Boucar Diouf reçoit la Médaille Belding Schribner pour son rôle pionnier en Néphrologie Africaine

Le Professeur Boucar Diouf, premier néphrologue sénégalais, a été honoré par la Société Francophone de Néphrologie Dialyse Transplantation (SFNDT) qui lui a décerné la prestigieuse Médaille Belding Schribner. La distinction lui a été remise le 7 octobre à Tours, en France, lors du 10e congrès de la SFNDT.



Cette médaille est une reconnaissance majeure de sa contribution exceptionnelle au développement de la néphrologie en Afrique francophone. La cérémonie de remise a eu lieu pendant le congrès, où le Pr Diouf a reçu sa médaille des mains de son collègue, le Professeur Abdou Niang.

Le Professeur Niang a tenu à souligner l'impact historique du lauréat : « Le Professeur Boucar Diouf a été plébiscité par ses pairs. Étant le père fondateur de la première école de néphrologie en Afrique subsaharienne francophone avec plus de 200 néphrologues de 21 pays d'Afrique formés à ce jour ».

Il a également mis en lumière le progrès réalisé au Sénégal grâce à son action. De « premier et seul néphrologue de 1992 à 2001 », le Sénégal compte désormais « plus de 50 néphrologues répartis dans les 14 régions du Sénégal avec au moins un centre de dialyse dans chacune ».

Cette distinction souligne le rôle pionnier du Pr Diouf dans la formation, la recherche et la prise en charge des maladies rénales au Sénégal et sur l'ensemble du continent africain.

 


Jean Louis DJIBA

Lundi 20 Octobre 2025 - 14:27


Nouveau commentaire :
