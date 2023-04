Le Real Madrid a déjà pris contact avec Zinedine Zidane

Toujours libre, et alors que son nom est régulièrement cité du côté du PSG et de la Juventus, Zinedine Zidane reste une possibilité pour le Real Madrid, obligé d’anticiper un possible départ de Carlo Ancelotti. Et la Casa Blanca aurait tout à gagner en faisant de nouveau appel au coach français.





Selon Footmercato, l’ancien numéro 10 des Bleus discute déjà bel et bien avec un club. Mais ce n’est pas la Juventus. C’est le Real Madrid. Alors qu’on pensait l’histoire achevée après deux passages sur le banc (2016-2018, 2019-2021), la Casa Blanca a renoué contact avec ZZ. Car elle a bien compris que Carlo Ancelotti était courtisé, ardemment, par la Fédération brésilienne de football.



Si jamais Ancelotti cédait face aux avances de la Seleção, alors il faudrait trouver un nouvel entraîneur. Et qui mieux que Zidane pour exploiter l’effectif à sa disposition, avec des éléments qu’il connait par cœur, et d’autres qui seront ravis d’être sous ses ordres.



Il pourrait aider à l’éclosion définitive des Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, pour ne citer qu’eux. Autant d’arguments favorables quant au choix Zizou.