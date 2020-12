Le Real Madrid battu par le Chakhtior Donetsk et en grand danger en Ligue des champions

Le Real Madrid confirme qu'il traverse bien une période de crise. Trois jours après avoir rechuté en Championnat face à Alavés (1-2), l'équipe de Zinédine Zidane en a fait de même ce mardi soir en Ligue des Champions. En C1, les Merengues restaient sur deux victoires face à l'Inter (3-2, 2-0) qui l'avaient remis à l'endroit après un début très poussif. Mais ils ont de nouveau calé face à Donetsk, comme lors de la 1re journée (3-2).



Le film du match

En s'inclinant 2-0 à Kiev, où recevaient les Ukrainiens, le Real hypothèque ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faut attendre l'autre match du groupe B - Mönchengladbach-Inter Milan, qui débute à 21 heures - pour avoir une vision claire de la situation des Madrilènes, mais une victoire dans une semaine, face aux Allemands, pourrait ne pas leur suffire pour passer au tour suivant. Devancé par Mönchengladbach au nombre de points et par Donetsk à la différence particulière, le Real n'occupe que la troisième place de son groupe.



Varane très en difficulté

Face au Chakhtior, les partenaires de Karim Benzema ont dominé la première période, mais sans concrétiser leur supériorité malgré un poteau d'Asensio (5e) et une autre superbe occasion de l'Espagnol (30e). Ils ont surtout baissé physiquement après la pause et laissé les Ukrainiens profiter de la fébrilité de la défense madrilène, et en particulier d'un Varane très en difficulté, qui aurait pu être expulsé dès la 14e minute pour une intervention limite qui a blessé Junior Moraes. Séduisant, le Chakhtior a fait la différence par Dentinho, qui a repris un ballon mal dégagé de Ferland Mendy et ignoré par Varane (57e), puis par Solomon, clinique à la conclusion d'un contre (82e).



Le Real n'aura que quelques jours à attendre pour connaître les conséquences de sa nouvelle défaite sur son futur européen, mais les prochains jours s'annoncent de toute façon chauds au sein du club madrilène.