Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2026-2027

Il était attendu avec impatience, voilà le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2026-2027 ! Un maillot blanc, forcément, où l’originalité se situe au niveau de la couleur des bandes sur les épaules. Car ce sera du rose pour la saison qui arrive.
Kylian Mbappé connaît donc sa prochaine tunique, et elle revêt une importance particulière. Car elle sera celle d’un nouveau départ, sous les ordres probablement de José Mourinho. Avec également de nouveaux coéquipiers, alors que la presse espagnole annonce les arrivées quasi-bouclées de Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté. En attendant la venue éventuelle de Rodri ou le possible retour de Nico Paz… Un peu de vert foncé au niveau du col et des poignets
Kylian Mbappé connaît donc sa prochaine tunique, et elle revêt une importance particulière. Car elle sera celle d’un nouveau départ, sous les ordres probablement de José Mourinho. Avec également de nouveaux coéquipiers, alors que la presse espagnole annonce les arrivées quasi-bouclées de Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté. En attendant la venue éventuelle de Rodri ou le possible retour de Nico Paz… Un peu de vert foncé au niveau du col et des poignets
En attendant, ce nouveau maillot risque de faire réagir. « Le Real Madrid et adidas présentent le maillot de la saison 2026-2027, créé pour célébrer l’élégance et la tradition du Real Madrid. Arborant un design moderne, il intègre des éléments graphiques inspirés des joyaux de la couronne de notre blason, symbolisant l’excellence, le savoir-faire et la mentalité de vainqueur. Le maillot blanc est rehaussé de détails vert foncé au niveau du col et des poignets. De plus, les trois bandes adidas sur les épaules apparaissent en rose », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site merengue.
Alors, sera-ce un maillot apprécié des supporters ? Sera-t-il celui de la reconquête après une saison blanche marquée par d’innombrables polémiques et tensions au sein du vestiaire ? Il faudra attendre pour le savoir, mais la première pierre de la future saison 2026-2027 est posée !
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