Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2026-2027

Il était attendu avec impatience, voilà le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2026-2027 ! Un maillot blanc, forcément, où l’originalité se situe au niveau de la couleur des bandes sur les épaules. Car ce sera du rose pour la saison qui arrive.



Kylian Mbappé connaît donc sa prochaine tunique, et elle revêt une importance particulière. Car elle sera celle d’un nouveau départ, sous les ordres probablement de José Mourinho. Avec également de nouveaux coéquipiers, alors que la presse espagnole annonce les arrivées quasi-bouclées de Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté. En attendant la venue éventuelle de Rodri ou le possible retour de Nico Paz… Un peu de vert foncé au niveau du col et des poignets

