Le Real Madrid envoie un message brutal à Kylian Mbappé

Après la sortie médiatique de Kylian Mbappé sur son avenir mercredi soir, l’Espagne s’enflamme à nouveau au sujet d’une possible arrivée du Français au Real Madrid. Les Merengues sont très clairs concernant KM7.



Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour ! Et l’international français n’a eu besoin de personne pour le relancer car il s’est chargé seul de remettre de l’huile sur le feu.



En effet, après la défaite et l’élimination face au Bayern Munich en 1/8e de finale de la Ligue des Champions (3-0) sur les deux matchs, le champion du monde 2018 a pris la parole en zone mixte. Face aux journalistes, KM7 a évoqué son avenir.



« Non, non non (il ne reconsidère pas son avenir au PSG), je suis tranquille. La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra.» La fin de sa déclaration a mis le feu en Espagne. Là-bas, ses moindres faits et gestes sont scrutés de près.



Autant dire qu’avec sa sortie médiatique de mercredi soir, les médias ibériques se sont affolés. Jeudi, Marca lui a d’ailleurs accordé sa Une avec le message suivant : "si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…"