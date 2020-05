Le Real Madrid fixe un budget maximal pour recruter Paul Pogba, le pactole à 180 M€ espéré par l'Inter sur le mercato

Pogba, c'est 80 M€ maximum



Alors qu'avec la crise du coronavirus qui touche le football européen on se demande si un club va pouvoir payer une forte somme et ainsi recruter Paul Pogba, le Real Madrid, lui, a trouvé la parade. En effet, si l'on en croit Mundo Deportivo ce matin, la Casa Blanca a décidé de se fixer une somme maximale afin de recruter le champion du monde 2018. Si toutefois, Manchester United ouvrait la porte. Et cette somme serait de 80 M€, ni plus ni moins. Comme le relaie la presse espagnole depuis quelques jours, et encore Marca ce matin, la priorité des dirigeants madrilènes est de vendre. Trente-sept joueurs seront en effet sous contrat au 30 juin. Et avant Pogba, le Real aimerait bien attirer Camavinga et Haaland. Une petite réserve de 80 M€ ne fait donc pas de mal.



Accord proche entre l'Inter et le Barça pour Lautaro Martinez



Nouvel épisode dans le dossier Lautaro Martinez. Ce matin, le journal Sport nous explique que le FC Barcelone et l'Inter seraient tout proches d'un accord afin que l'attaquant argentin rejoigne la Catalogne cet été. Selon le média, un scénario avec une somme de 60 M€ et deux joueurs de l'effectif blaugrana cédés aux Intéristes est privilégié. Les noms des deux joueurs du Barça n'ont pas fuité. Mais les deux clubs travaillent en tout cas dans ce sens. On peut quand même se poser la question d'un manque à gagner pour l'Inter. En effet, même si deux joueurs venaient à être récupérés, on serait loin des 111 M€ de la clause libératoire de Lautaro en terme d'argent frais. Affaire à suivre.



Un pactole de 180 M€ espéré par l'Inter



Cette information de Sport que nous relayons ce matin est néanmoins quelque peu contradictoire avec celle affichée par le journal italien Tuttosport ce mardi. En effet, le média nous apprend que l'Inter espère récolter un gros pactole avec les ventes cet été de Lautaro Martinez donc, mais aussi de Mauro Icardi. Avec une clause libératoire à 111 M€ pour l'attaquant de l'Inter et une autre à environ 70 M€ pour celui qui est prêté au Paris Saint-Germain cette saison, les Intéristes espèrent récolter 180 M€ d'argent frais lors du prochain mercato. Et ainsi pouvoir réinvestir. Mais la tâche ne s'annonce pas facile. Surtout pour Lautaro Martinez puisque le FC Barcelone n'aurait pas l'argent nécessaire afin de le recruter.