Le Real Madrid offre 120 M€ pour enfin conclure le transfert d’Eden Hazard

« Je pense que c’est un au revoir mais dans le football, vous ne pouvez jamais savoir. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l’ai fait pendant 7 ans dans un des plus grands clubs. Alors peut-être qu’il est temps pour un nouveau challenge. (...) Dans les prochains jours ce sera officiel. Je pense que c’était mon dernier match avec Chelsea, maintenant j’attends comme tout le monde (que ce ça soit officiel, ndlr) ». Au micro de RMC Sport, au sortir de la victoire de Chelsea en finale de Ligue Europa contre Arsenal (4-1), Eden Hazard laissait entendre que son départ ne faisait plus

beaucoup de doutes.



S’il n’en a pas trop dit sur sa future destination, la presse s’en charge pour lui et l’envoie au Real Madrid, où Zinedine Zidane n’a jamais caché son admiration. D’ailleurs, le patron de la Casa Blanca Florentino Pérez a publiquement reconnu en début de semaine sur les ondes de Onda Cero que le Diable Rouge, « un des meilleurs joueurs du Monde », l’intéressait fortement. « Je ne vais pas nier que cela fait plusieurs années que nous voulons que Hazard soit un joueur du Real Madrid, mais jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas réussi. J’ai envie que Hazard vienne cet été au Real. Il y a un travail de fond. (...) Je vais me mouiller : je suis très intéressé par la venue de Hazard », a-t-il lâché. L’effort du Real Madrid Et alors que les Blues, interdits de recrutement par la FIFA en attendant le verdict de leur appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport, ont repoussé ses premières offensives, l’homme fort de l’écurie merengue a prévu de revenir très vite à la charge pour boucler ce transfert au plus vite. Ainsi, le Telegraph assure ce vendredi qu’il prépare une offre revue à la hausse. C’est donc une nouvelle proposition à hauteur de 120 M€ qui arrivera sur les bureaux des pensionnaires de Stamford Bridge dans les prochains jours.

Soucieux de ne pas dépenser plus de 100 M€ dans un premier temps, les Madrilènes consentent donc un effort non négligeable avec cette nouvelle offre. Chelsea sera peut-être réceptif, et ce, même si, aux dernières nouvelles, la direction londonienne espérait secrètement se rapprocher des 150 M€... L’ancien Lillois, lui, est déjà d’accord depuis plusieurs semaines avec les Espagnols, l’a fait savoir à ses supérieurs et attend un signe de leur part. Ce gros transfert n’est donc sans doute plus qu’une question de jours...