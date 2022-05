Le Réal Madrid réagit à la prolongation de Mbappé au PSG

Présent en conférence de presse à quatre jours de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Carlo Ancelotti s'est exprimé pour la première fois depuis sa prolongation sur Kylian Mbappé.



« On sait sur quoi on doit se concentrer, nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs et de leurs décisions. Nous pensons à bien nous préparer pour la finale de la Ligue des champions », a déclaré Carlo Ancelotti, rapporté par RMC Sport.