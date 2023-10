Le Real Madrid reçoit une réponse cinglante pour Xabi Alonso, le retour de Jérôme Boateng au Bayern fait scandale

Le Bayern Leverkusen sort les barbelés pour Xabi Alonso, le come-back de Boateng en Bavière ne fait pas l’unanimité, la mise au point de Victor Osimhen sème la zizanie en Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Xabi Alonso affole l’Europe

En fin de contrat à l’issue de la saison, Carlo Ancelotti pourrait être remplacé par Xabi Alonso, désigné comme grand favori. Dans ses pages intérieures, le journal AS fait le point sur l’avenir du coach du Bayer Leverkusen qui se retrouve dans le «collimateur de toute l’Europe».



Et pour cause, avec Xabi Alonso fait des miracles depuis son arrivée au sein du club allemand ! Leader de Bundeslig, le club réalise tout simplement le meilleur début de championnat de l’histoire du club avec 16 points sur 18 possible. Une réussite qui est loin de passer inaperçue en Europe. L’Angleterre garde de bons souvenirs de son passage en tant que joueur de Liverpool.



Le Bayer Leverkusen de son côté a tenu à envoyer un message à ses courtisans par le biais de son directeur sportif Simon Rolfes. «Il est pleinement concentré ici et cela suffit pour l’instant», a-t-il déclaré. On rappelle que Xabi Alonso a récemment prolongé son bail jusqu’en 2026 avec le club allemand. Affaire à suivre donc.



Le retour de Jérôme Boateng divise



Le retour de Jérôme Boateng au Bayern Munich est imminent. Comme on vous l’a expliqué, le club bavarois est en passe d’accueillir le champion du monde allemand, libre de tout contrat après la fin de son aventure à l’OL. Le défenseur s’entraîne même déjà avec le groupe.



Mais comme le rapporte le quotidien allemand Bild dans son édition du jour, le retour du champion du monde est lié à un scandale et visiblement, le joueur de 35 ans ne va pas être accueilli à bras ouverts par tout le monde.



Pour rappel, en octobre 2021, il avait été condamné à une amende de 1,8 million d’euros pour avoir agressé en son ex-compagne et mère de ses filles. Il l’aurait notamment frappé au visage lors d’un voyage aux Caraïbes.



En appel, il avait été finalement condamné à payer 1,2 million d’euros. La haute instance judiciaire de Bavière poursuit le champion du monde 2014 pour «coups, blessures et injures» et un troisième procès a eu lieu en septembre dernier. Un retour qui ne fait donc pas l’unanimité.



La presse italienne pessimiste pour Osimhen



Grosse mise au point de Victor Osimhen après avoir été pris pour cible par son propre club. Si sur les terrains, l’attaquant nigérian a retrouvé les chemins des filets lors des deux dernières rencontres, l’intéressé a souhaité vider son sac et ses mots font la Une des quotidiens transalpins, à l’image du Corriere dello Sport qui placarde une déclaration forte du joueur : «le Napoli n’a rien à voir avec ça». Tuttosport reprend une autre déclaration : «je suis avec Naples».



En résumé, Victor Osimhen a tenu à éteindre l’incendie et à apaiser les tensions. Néanmoins, ces propos font vivement réagir et dans ses pages intérieures, La Gazzetta dello Sport se demande si cette sortie n’est pas un message d’adieu.



On rappelle que Naples et Osimhen étaient proches d’un accord concernant une prolongation de contrat. Mais cette affaire pourrait clairement bouleverser son avenir.