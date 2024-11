Le Real Madrid se venge du Ballon d’Or, Mo Salah fixe une condition pour son avenir

Le Real Madrid tient sa revanche sur le Ballon d’Or



Ce matin, AS nous fait bien comprendre que les Madrilènes sont ravis de la présence du trophée The Best, surtout depuis la désillusion du Ballon d’Or. Le club espagnol voit six de ses joueurs nommés avec Vinicius, Bellingham, Valverde, Carvajal, Kroos, et Mbappé. Le média espagnol parle de cette distinction comme plus équitable grâce à un système de vote réparti entre fans, capitaines, entraîneurs et journalistes. Cette récompense est vue comme une compensation au Ballon d’Or. Vinicius reste favori, mais Rodri, auréolé de son récent succès à l’Euro, pourrait marquer l’histoire. Côté entraîneurs, Ancelotti et De la Fuente s’affrontent pour le titre de meilleur coach.



Mo Salah met les choses au clair



Selon le Daily Mail, Liverpool dépend davantage de Mohamed Salah que l’inverse. À 32 ans, toujours en excellente forme, Salah pourrait envisager un départ pour un grand club comme le Real Madrid ou Barcelone. Avec 223 buts en sept ans, son remplacement coûterait des fortunes, mais Liverpool a déjà surmonté des départs majeurs par le passé. Salah, riche et accompli, pourrait attendre la fin de la saison pour décider, surtout s’il remporte un dernier trophée avec le club. Il semble privilégier une décision sportive dans son avenir. La tendance devrait donc s’orienter vers une prolongation avec les Reds.



Gonçalo Ramos change les plans de Luis Enrique



L’Equipe se pose la question de la méthode Luis Enrique. « La méthode Luis Enricoué », titre le journal qui évoque le choix que doit faire l’Espagnol face au duel Safonov-Donnarumma. Si l’Italien est choisi ce soir contre Nantes, le Russe aura l’impression d’être sanctionné. Le média parle aussi de l’approche différente du coach entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Car oui, le PSG est trop fort pour le championnat de France, il y a donc moins de stratégie. Surtout, les attaquants y sont plus à l’aise puisqu’ils ont mis 25 des 36 buts inscrits. Comme le rappelle Le Parisien, « Gonçalo Ramos, enfin du sang neuf ». Le Portugais fait enfin son come-back et pourrait remettre de l’équilibre dans la menace offensive. Le PSG a vraiment besoin de lui. Selon une source interne du club, l’attaquant est motivé pour son retour. « Un vrai attaquant attendu comme le Messie », écrit le journal. Pour Guillaume Hoarau, ancien joueur du club, Luis Enrique a développé son jeu avec lequel il ne fait pas briller le 9, mais il va devoir changer sa stratégie avec le retour de Ramos.