Le Real Madrid veut s’offrir Mauro Icardi, un club veut sauver Hugo Ekitike de son enfer au PSG

Le Real Madrid fonce sur son prochain numéro 9, Hugo Ekitike a trouvé une porte de sortie et l’AC Milan passe la seconde pour un attaquant de Ligue 1, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid fonce sur Mauro Icardi

Avant de passer à l’action sur les dossiers Mbappé et Haaland, le Real Madrid fait face à une grosse vague de blessure et n’a toujours pas de numéro 9. Mais Fotomaç annonce que le club merengue va passer à l’action cet hiver pour se renforcer à ce poste. «Après la blessure de Vinicius Jr, le bouton a été enfoncé pour recruter un attaquant. L’entraîneur Carlo Ancelotti a donné le nom de la star de Galatasaray , Mauro Icardi.» Selon le média turc, la Casa Blanca est prête à offrir 15M€ à Galatsaray pour convaincre le club stambouliote de lâcher son attaquant argentin cet hiver. Reste à savoir ce qu’en pense la direction turque…



Hugo Ekitike proche d’un club

Fotomaç annonce sur sa Une ce matin que c’est «chaud pour un club avec Hugo Ekitike» ! En effet, tout vient de l’annonce d’Hasan Arat, candidat à la présidence de Beşiktaş, qui a annoncé avoir bouclé un transfert avec Nasser Al Al-Khelaïfi lors d’une visite à Doha. «Aujourd’hui, j’ai rencontré à Doha mon cher ami M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain FC et de l’Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş et le Paris Saint-Germain (…) Notre accord comprend également une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes Académie de football et le centre d’entraînement. Nous souhaitons le meilleur pour Beşiktaş» a-t-il déclaré sur Instagram. Mais d’après Fotomaç, aucun doute, le transfert bouclé est celui d’Hugo Ekitike qui est écarté depuis le début de la saison. Si rien n’a filtré sur le montant de l’opération, Ekitike a enfin trouvé une porte de sortie mais encore faut-il que cela lui convienne…. Affaire à suivre !



L’AC Milan va passer à l’action pour Jonathan David

En Italie, là aussi le mercato fait les gros titres ! Et c’est l’AC Milan qui pourrait se monter actif et surtout les Rossoneri pourraient piocher en Ligue 1. Depuis de longues semaines déjà, Jonathan David, le buteur du LOSC, est dans le viseur du club lombard. Et selon La Gazzetta dello Sport, qui lui accorde sa couverture ce matin, les Milanais ont décidé de passer à l’action pour l’attaquant canadien dès le mercato hivernal. L’objectif serait de faire baisser le prix, fixé à 40 M€, au vu du rendement de l’attaquant des Dogues depuis le début de la saison. En effet, il a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Son contrat expire en 2025 et Milan est prêt à le relancer dès cet hiver…