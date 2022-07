Le Real cible le successeur de Benzema, le transfert de Jules Koundé au FC Barcelone enflamme l'Espagne

Le Real Madrid dresse le portrait robot de son numéro 9 du futur, la Catalogne s'enflamme après l'arrivée de Jules Koundé au FC Barcelone et l'AS Roma touche au but pour Georginio Wijnaldum, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real cherche un nouveau numéro 9

En Espagne, le Real n'est pas très actif durant ce mois de juillet. Et oui, la Casa Blanca a bouclé très vite ses renforts avec Tchouaméni et Rüdiger notamment, et surtout cela laisse du temps pour prévoir la suite. C'est pour cela que le quotidien AS se projette et annonce qu'«un autre neuf est possible» ! «Madrid envisagera de signer un attaquant si Mayoral, Asensio ou Ceballos partent. Voici le portrait-robot : jeune, communautaire, à prix raisonnable et prêt à être remplaçant.» Le journal local donne même des pistes de réflexion pour les dirigeants avec Benjamin Šeško du RB Salzbourg, de son coéquipier Noah Okafor, Armando Broja de Chelsea, le Français Georginio Rutter d'Hoffenheim et bien d'autres encore. Bref, les plus grands talents de demain à ce poste qui pourraient prendre un jour la succession de la légende Karim Benzema…



Le Barça ne s'arrête plus sur le mercato

Toujours dans la péninsule ibérique, le FC Barcelone a décidément des ambitions énormes pour la saison prochaine avec un mercato gargantuesque cet été. Et il y a un petit nouveau qui a fait son arrivée chez les Blaugranas, c'est Jules Koundé ! Et comme le placarde Sport sur sa couverture : «Il est déjà là ! Le Barça a officialisé la signature du défenseur central après avoir payé 50 millions d'euros plus cinq millions d'euros de bonus.» Il est excité par son arrivée. «Xavi est la clé de mon arrivée ici, nous voyons le football de la même manière. Je veux jouer un rôle de premier plan dans un si grand club et je ne me fixe aucune limite», a-t-il lâché pour ses premiers mots… Comme le rapporte Mundo Deportivo, l'international français est «la cinquième recrue» du Barça cet été. «Le Barça et Séville ont annoncé l'accord pour le transfert de Koundé, il est seulement en attente de la visite médicale et de la signature.» Le quotidien précise que le Barça est le club le plus actif de cette fenêtre estivale avec 158 M€ dépensés. Pour L'Esportiu, cette arrivée de Koundé apporte «une puissance supérieure» ! El País revient également sur ce transfert retentissant et donne simplement les chiffres de cette opération. Et effectivement, le Barça a encore mis la main au portefeuille…



L'AS Roma attend Wijnaldum

On traverse les Alpes, direction l'Italie où l'AS Roma est décidément en forme sur ce mercato. Après l'arrivée XXL de Paulo Dybala dans la Ville éternelle, l'équipe de José Mourinho s'attaque à Georginio Wijnaldum, indésirable au PSG. Il Romanista placarde ce matin que le Néerlandais «arrive» ! «La Roma et le PSG sont à pied d'œuvre pour conclure l'accord qui amènera Georginio chez les Giallorossi. Le paiement du prêt de 3 M€ doit encore être finalisé d'ici le 31 juillet.» Et décidément, les joueurs du club de la Louve font les gros titres puisque Tammy Abraham s'est confié sur l'arrivée de Dybala à Rome et sur ses ambitions personnelles : «Dybala et moi sans jalousie. Dans cette équipe de la Roma, il y a de la place pour deux rois. Le meilleur choix de ma vie a été de venir ici. Aucune anxiété quant au retour en Premier League. Je veux marquer un but de plus que l'année dernière.» Voilà qui est dit !