Le "Roi Pelé" hospitalisé, après avoir vu Kylian Mbappé

Hier, le "Roi Pelé", le mythique attaquant brésilien aux trois coupes du monde remportées (1958, 1962 et 1970) a rencontré l’étoile montante Kylian Mbappé lors d’un événement organisé par l’horloger suisse Hublot. L’ancien joueur de Santos en a profité pour glisser de précieux conseils au jeune français. Cette sortie n’a pas eu un bon effet sur l’état de santé de Pelé puisqu’il a été hospitalisé hier soir comme le rapporte RMC Sport.



Fiévreux, il a quitté ses appartements en pleine nuit pour rejoindre un hôpital. Âgé de 78 ans, il a surtout estimé qu’il ne fallait pas prendre de risque et son entourage a expliqué que son pronostic vital n’était pas engagé. Il est toujours en observation. C’est la deuxième fois en près d’un an que Pelé a dû se rendre à l’hôpital suite à un problème de santé lors d’un événement. En janvier 2018, il avait été victime d’un évanouissement et avait reçu des soins.