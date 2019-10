Le Rwanda lance les premiers smartphones 100 % "fabriqués en Afrique "

Le premier smartphone entièrement fabriqué en Afrique a été lancé au Rwanda.



Les smartphones Mara X et Mara Z utiliseront le système d'exploitation Android de Google; ils coûteront respectivement 175.750 francs rwandais (115.000 FCFA) et 120.250 francs rwandais (80.000 FCFA).



Les téléphones sont fabriqués par la société technologique Mara Group.



"C'est le premier fabricant de smartphones en Afrique ", a déclaré Ashish Thakkkar, PDG de ce groupe à l'agence de presse Reuters lors d'une visite de l'usine lundi.

Des entreprises assemblent des smartphones en Égypte, en Éthiopie, en Algérie et en Afrique du Sud, mais importent les composants, a déclaré M. Thakkar.



"Nous sommes en fait les premiers à faire de la fabrication. Nous fabriquons les cartes mères, nous fabriquons les sous-cartes pendant tout le processus.... Il y a plus de 1 000 pièces par téléphone ", a-t-il ajouté.



Il a dit que l'usine avait coûté 24 millions de dollars et pouvait produire 1 200 téléphones par jour.



Le président Paul Kagame a déclaré qu'il espérait que le téléphone augmenterait l'utilisation des smartphones au Rwanda, actuellement à environ 15%.