Le SAES Ucad dénonce un « mépris institutionnel » et « exige l'application stricte du Protocole d’accord du 6 janvier 2023 »

« Dans une République fondée sur le principe de justice sociale, il est inconcevable que l’Etat se dérobe à ses engagements et laisse dans l’indigence ceux qui par le sacrifice de leur vie professionnelle ont contribué à l’essor intellectuel et scientifique de la nation. Aujourd’hui, les familles de nos collègues disparus sont abandonnés privé de droit légitime à une pension de réversion qui leur revient de droit cette situation est indéfendable, inexcusable et témoigne d’une profonde indifférence des autorités à l’égard de la dignité des ayant droit, des enseignants-chercheurs des universités », a plaidé la coordinnatrice et porte-parole du jour, Fatou Seck Youm.



« La coordination Saes campus de Dakar à l’instar des autres coordinations ne saurait rester silencieuse face à cette injustice criante. Nous refusons de voir le droit des ayant droit balayé d’un revers de main comme si le sacrifice de nos collègues pouvait être effacé par un simple décret égaré et une volonté politique », a-t- elle ajoutée.

À en croire le Saes, ce combat qu’il mène est non seulement pour les familles touchées, mais aussi pour l’ensemble du corps universitaire et pour tous ceux qui demain pourraient être victimes du même mépris institutionnel.



« Nous exigeons avec fermeté la mis à disposition du décret, nous demandons également l’application stricte du Protocole d’accord du 6 janvier 2023 ainsi que le respect des engagements pris par l’Etat en matière de retraite des enseignants-chercheurs des universités », a-fustigé Fatou Seck Youm.