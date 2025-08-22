Pape Natango Mbaye reçoit une bourse de trois ans de la Fondation du Port autonome de Dakar

Pape Natango Mbaye a brillamment réussi son baccalauréat scientifique (S2) à la session 2025, décrochant une mention Bien. Malgré un handicap aux membres supérieurs, il écrit avec ses pieds, une particularité qui ne l’a jamais empêché de se distinguer par sa détermination et son excellence académique.



Selon « le Soleil », lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général, il a reçu la toute première Médaille « Gaïndé de la Performance » des mains du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette distinction unique a été créée pour saluer son courage et son engagement. Quelques jours plus tard, il a été accueilli au Palais de la République par le chef de l’État, en compagnie de sa famille.



Son parcours a également été salué par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, qui lui a remis un prix spécial lors du Concours général 2025, reconnaissant ainsi l’ampleur de sa réussite.



Dans le cadre de son soutien à l’excellence scolaire, la Fondation du Port autonome de Dakar a attribué aux lauréats du dernier Concours général des bourses d’études d’une durée de trois ans, destinées à accompagner leur parcours académique. Ces bourses concernent notamment les Premiers Prix ainsi que les meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale, rapporte le soleil.