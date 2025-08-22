Inondations à Podor : lourdes pertes de bétail et dégâts matériels à Ouro Alseyni et Tatki

Les inondations consécutives aux précipitations ont emporté une partie du bétail, indiquent des témoins, précisant qu’une évaluation des pertes est en cours.

À Tatki, plusieurs salles de classe ont vu leur toiture gravement endommagée, rapporte l’APS. Le mur de clôture d’une école de la zone s’est également effondré, a confié Amadou Thiam, habitant de Fanaye, la commune dont relèvent Ouro Alseyni et Tatki.

De fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué d’importants dégâts dans les villages d’Ouro Alseyni et de Tatki, situés dans le département de Podor (nord).Selon des habitants interrogés par l’Agence de presse sénégalaise (APS), 70 animaux domestiques ont péri et plusieurs infrastructures scolaires ont été endommagées.