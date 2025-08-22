Assemblée nationale : les députés en séance plénière lundi 25 et mardi 26 août

Les députés sont convoqués en séance plénière, lundi 25 et mardi 26 août 2025, pour examiner quatre projets de loi. Il s’agit selon le communiqué signé par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, du projet de loi portant création de l'Ofnac qui sera examiné le lundi 25 août 2025 à 09 heures.
Le même jour à 15 h 00, les députés vont examiner le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine. Les deux autres projets de loi vont passer le mardi 26 août 2025 comme suit : 09 h 00, examen de loi portant sur la protection des lanceurs et à 15 h 00, vote du projet relatif à l'accès à l'information.
Le même jour à 15 h 00, les députés vont examiner le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine. Les deux autres projets de loi vont passer le mardi 26 août 2025 comme suit : 09 h 00, examen de loi portant sur la protection des lanceurs et à 15 h 00, vote du projet relatif à l'accès à l'information.
Autres articles
-
Bonne gouvernance : la société civile outille ses membres sur les principes de la transparence de l’action publique
-
🔴 En Direct | Midi Keng - Retrait de 355 millions F CFA : l'ancien ministre Matar Bâ mouillé...
-
Almadies : l’immeuble d’Amadou Loum Diagne mis en vente judiciaire à 1,4 milliard FCFA
-
Primature : Démarrage du conseil interministériel consacré à la relance de la Sonacos ce vendredi
-
« Laissez les téléphones portables des adultes tranquilles » : un appel lancé à Kolda pour protéger les enfants des dérives du numérique