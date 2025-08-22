Réseau social
Assemblée nationale : les députés en séance plénière lundi 25 et mardi 26 août
Les députés sont convoqués en séance plénière, lundi 25 et mardi 26 août 2025, pour examiner quatre projets de loi. Il s’agit selon le communiqué signé par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, du projet de loi portant création de l'Ofnac qui sera examiné le lundi 25 août 2025 à 09 heures.

Le même jour à 15 h 00, les députés vont examiner le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine. Les deux autres projets de loi vont passer le mardi 26 août 2025 comme suit : 09 h 00, examen de loi portant sur la protection des lanceurs et à 15 h 00, vote du projet relatif à l'accès à l'information.
