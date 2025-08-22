Bonne gouvernance : la société civile outille ses membres sur les principes de la transparence de l’action publique

Le Consortium des organisations de la société civile (OSC), membres du Comité national du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), a organisé, ce vendredi 22 août à Dakar, un atelier de renforcement des capacités dont l’objectif est de former les acteurs de la société civile sur les principes et valeurs du PGO, ainsi que sur le système de suivi-évaluation et de notation des critères d’éligibilité.



« Nous sommes réunis ici en tant que communauté de la société civile PGO pour discuter et renforcer nos capacités sur les valeurs et principes du PGO, mais également pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes de suivi, d’évaluation et de notation des critères d'éligibilité », a indiqué Alfred Bulakali, directeur régional d’Article 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest.



Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), ou Open Government Partnership (OGP), est une initiative multilatérale lancée en 2011. Elle vise à promouvoir la transparence, la participation citoyenne, l’intégrité et l’utilisation des technologies numériques dans l’action publique. Le Sénégal a rejoint cette initiative en 2018 et en est à son deuxième plan d’action nationale, qui arrivera à terme en décembre prochain.



Critiquer et proposer des solutions



Cette rencontre se tient dans un contexte où l’Assemblée nationale examine, en session extraordinaire, quatre projets de loi relatifs à la transparence, à la redevabilité et à la lutte contre la corruption.



« Tous ces signaux me font dire que nous tenons cet atelier dans un contexte très particulier d’espoir et de satisfaction, car notre plaidoyer en tant que société civile est en train de se concrétiser », s’est félicité Alfred Bulakali, rappelant que le rôle d’une société civile dynamique est de « critiquer et proposer des solutions ».



Il a également assuré que les membres de la société civile joueront « un rôle clé » dans l’appropriation, par la population, des différentes avancées et dans les actions de veille citoyenne.



« Demain, lorsque ces lois seront votées, nous devrons jouer un rôle central pour que les institutions étatiques, les citoyens et toutes les parties prenantes puissent se les approprier, afin que l’objectif ultime de transparence, de bonne gouvernance et de participation citoyenne soit atteint », a-t-il conclu.