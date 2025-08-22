Almadies : l’immeuble d’Amadou Loum Diagne mis en vente judiciaire à 1,4 milliard FCFA

Un immeuble haut standing aux Almadies 4, sur le boulevard de la Corniche à Dakar, sera vendu aux enchères publiques le 9 septembre 2025. Saisi sur l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne et Fatimata Daga Cissé, le bien est évalué à 1,4 milliard de F CFA.



Selon le journal Les Echos, l’immeuble inscrit au titre foncier n° 2.098/NGA (ex 22.922/DG), fait l’objet d’une procédure initiée par AFRIKA Banque Sénégal (ex BDK), représentée par Me Babacar Ndiaye. Cette opération judiciaire concerne directement Amadou Loum Diagne, figure connue du monde des affaires, ainsi que Fatimata Daga Cissé.



La mise à prix de cette vente judiciaire est fixée à 1,4 milliard de F CFA, soit environ 2,13 millions d’euros, avec un pas d’enchère établi à 1 million de F CFA. Pour participer à l’adjudication, une caution du même montant est exigée, un niveau inhabituellement élevé qui pourrait restreindre la compétition aux investisseurs disposant d’une grande solidité financière.



Situé aux Almadies 4, secteur résidentiel de luxe abritant ambassades, hôtels et villas d’exception, l’immeuble est implanté dans l’une des zones les plus convoitées de Dakar. L’annonce de sa mise en vente crée un vif intérêt dans le milieu immobilier, où chaque parcelle atteint déjà des sommes record.



L’audience d’adjudication se tiendra le 9 septembre 2025. Sauf incident de procédure, la vente devrait se dérouler normalement. Reste à voir si le bien trouvera preneur au prix plancher ou s’il donnera lieu à une surenchère, tant l’emplacement est stratégique, rapporte la même source.