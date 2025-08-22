Primature : Démarrage du conseil interministériel consacré à la relance de la Sonacos ce vendredi

Le conseil interministériel consacré à la relance de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a démarré ce vendredi 22 août à la Primature. Les travaux sont dirigés par Boubacar Kamara, secrétaire général du gouvernement, a-t-on appris de l'Aps.



Plusieurs ministres sont venus participer à la activité notamment, Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Serigne Guèye Diop, ministre du Commerce et de l’Industrie. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba a aussi pris part à la rencontre.



D’autre acteurs sont aussi présents à cette rencontre dont, le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba ; le directeur général de la Sonacos, Ndane Diagne, et celui de la Caisse des dépôt et consignations, Fadilou Keïta.



Toujours selon la même source, le Premier ministre, Ousmane Sonko, rejoindra les participants à la mi-journée pour la synthèse et la clôture de ce conseil interministériel.