Le SAMES reçu en audience par le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a reçu en audience le 𝐒𝐲𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐞́𝐝𝐞𝐜𝐢𝐧𝐬, 𝐩𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐞𝐧𝐬-𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥 (𝐒𝐀𝐌𝐄𝐒), a indiqué le ministère sur sa page Facebook, précisant que la rencontre a permis de passer en revue les revendications du syndicat et de faire le point sur les solutions qui sont apportées ou envisagées.



« À cette occasion, Dr Ibrahima SY a réaffirmé son engagement à œuvrer pour des solutions structurelles et durables répondant aux préoccupations des professionnels de la santé et des populations. Il a également exposé les initiatives en cours au sein de son département ministériel ainsi qu’au niveau gouvernemental, visant à apporter des réponses concrètes aux revendications », a indiqué le ministère.



Pour rappel, le SAMES avait annoncé une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025.



Lors de sa réunion mensuelle du 1er février 2025, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a exprimé sa déception quant à l’absence de réponse du gouvernement sur quelques points dont :



Le recrutement des professionnels de la santé au chômage, communautaires et contractuels.

La revalorisation des pensions de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

La correction des inégalités et injustices relatives aux régimes indemnitaires.

La construction d’hôpitaux de niveau II dans tous les départements.

L’accélération de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle.