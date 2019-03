Le SUDES/ESR se désolidarise de la grève de la section SAES/Cesti et accuse le recteur de l'Ucad de complicité

C'est à une véritable guerre que les deux sections de syndicats du Supérieur se livrent. Après le mot d'ordre de grève de 72 heures décrété par la Section SAES/Cesti pour protester contre le non-respect d'engagements signés par la Direction dudit établissement, le SUDES/ESR a sorti un communiqué pour marquer son désaccord, en dénonçant la violation des franchises universitaires et les menaces sur l’intégrité physique des enseignants-chercheurs de l’UCAD par certains enseignants du CESTI.



"Si le droit de grève est consacré par la loi sénégalaise, il n’autorise nullement les personnels qui en usent à obliger par la force des collègues qui veulent dispenser leurs enseignements à ne pas le faire. C’est malheureusement ce qui est arrivé cette semaine au CESTI où certains enseignants grévistes se sont opposés par la force à ce que d’autres collègues non concernés par leur grève dispensent librement leurs enseignements. Le Sudes/ESR trouve inadmissible de tels agissements qui violent clairement les franchises universitaires et sont inédits dans l’espace universitaire sénégalais", peut ont lire dans le communiqué parvenu à Pressafrik.



Pire, le SUDES/ESR accuse le recteur de l'Ucad d'être de connivence avec certains syndicats pour descendre la Directrice du Cesti. "Le Sudes/ESR avait saisi par courrier Monsieur le Recteur de l’Ucad pour l’avertir que des menaces avaient été proférées par les membres d’un autre syndicat et lui rappeler son obligation de ne pas laisser prospérer le terrorisme syndical au sein de l’Université. L’inaction du Recteur Ibrahima Thioub est donc la preuve d’une complicité objective face au harcèlement dont Mme la Directrice du CESTI est la victime depuis un certain temps déjà au sein de l’Institution qu’elle préside", disent-ils dans leur texte.



Après avoir condamné l'attitude de leurs collègues, le SUDES a appelé ses membres qui officient au Cesti de poursuivre les enseignements et les étudiants du même établissement à aller poursuivre les cours. Le Sudes dit également apporter tout son soutien à la Directrice du Cesti et interpelle le recteur de l'Ucad, en ce qui concerne la sécurité et l'intégrité physique des enseignants qui veulent continuer à dispenser les cours.