Le SYNPICS dénonce le licenciement abusif du SG de la section BBC Dakar

La section du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication Sociale du Sénégal (SYNPICS) de BBC Dakar a appris ce vendredi 07 Février 2020 « avec la plus grande consternation le licenciement de son Secrétaire General, Jacques Matand » pour « faute grave ».



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le Synpics explique que « La BBC en est venue à cette décision suite à une interview du journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana, diffusée sur les antennes de la radio et sur le site internet. »



Le document de poursuivre: « Le gouvernement rwandais s’étant plaint et ayant menacé la BBC de prendre des mesures contre elle, la BBC elle-même s’est lancée dans des demandes d’explication massives à neuf (9) de ses journalistes travaillant à la rédaction de Dakar ».



Le SYNPICS estime que la décision de licencier sans préavis leur camarade Secrétaire général de la section BBC DAKAR « est une fuite en avant de la rédactrice en chef, qui n’assume pas son rôle, de premier responsable de la diffusion de tout sujet. »



Le SYNPICS BBC appelle la BBC au respect de la législation sénégalaise, à laquelle elle est soumise dans ses diffusions en Afrique francophone. « La BBC a son siège Afrique francophone à Dakar et ne doit en aucune circonstance se passer du respect de la loi de ce pays. », note le communiqué.



Le SYNPICS annonce par ailleurs qu’il va saisir le Conseil d’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie, seule institution sénégalaise, apte à trancher sur la gravité d’une faute éditoriale.



Le SYNPICS invite le management de la BBC aux respects du droit et à la liberté d’expression, valeurs universellement reconnues.