Le SYTJUST décrète 48 heures de grève renouvelables

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété 48 heures de grève renouvelables couvrant les Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2020, informe un communiqué transmis à PressAfrik.



Les travailleurs de la Justice s’insurgent encore contre le torpillage de leurs droits acquis perpétré par le Ministre de la Justice, Malick Sall qui, pour des considérations décalées de ses responsabilités de Garde des Sceaux, essaie de persuader le Président de la République et le Gouvernement à remettre en question toutes les réformes entreprises pour la prise en charge des doléances du SYTJUST.



Face à cette menace contre leurs intérêts, la continuation et l’intensification de la lutte demeure la seule voie de salut pour les travailleurs de la Justice.



Par conséquent, le SYTJUST appelle tous ses militants à la mobilisation pour la réussite de la marche pacifique qu’il organisera le 14 juillet 2020 à Dakar. Toutes les personnes soucieuses du bon fonctionnement du service public de la Justice et éprises des valeurs démocratiques sont invitées à marcher avec les travailleurs de la Justice pour le triomphe de la vérité et du droit.