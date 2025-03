Le Sénégal cale face au Soudan : un nul qui complique la course au Mondial 2026

L’équipe nationale du Sénégal a été tenue en échec (0-0) par le Soudan ce samedi, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Incapables de faire la différence face aux « Crocodiles » du Nil, les « Lions », menés par Sadio Mané, réalisent une contre-performance qui complique la tâche du sélectionneur Pape Thiaw.



Avec ce résultat, le Sénégal (9 points) occupe la 3e place du groupe B, derrière le Soudan (1er, 11 points) et la RD Congo (2e, 10 points). Pour se relancer dans la course à la qualification, les « Lions » devront impérativement battre le Togo ce mardi 25 mars au stade Abdoulaye Wade (21h00 GMT).



Plus tôt dans la journée, le Togo et la Mauritanie se sont quittés sur un match nul (2-2), un résultat qui n’arrange pas les Éperviers (4e, 4 points), futurs adversaires du Sénégal. La Mauritanie, quant à elle, reste 5e du groupe.