Le Sénégal condamne les sanctions américaines contre le magistrat Mame Mandiaye Niang de la CPI et réaffirme son soutien à la Cour

Le Département d’État américain a annoncé, ce jeudi, via un communiqué, des sanctions contre plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang, adjoint au procureur. Ces sanctions font suite aux enquêtes menées par la CPI concernant des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés commis à Gaza et impliquant des dirigeants israéliens et américains.
Réagissant à cette décision, les autorités sénégalaises se disent surprises. Par la voix du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Sénégal invite le gouvernement américain à « retirer ces sanctions » qui, selon lui, « constituent une grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice et au droit des Magistrats de la Cour d’exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 États membres parties au statut de la CPI ».
Le Sénégal, premier pays à avoir ratifié le Statut de Rome, exprime sa « pleine solidarité à Monsieur NIANG, aux autres Magistrats visés par les sanctions, et réaffirme son soutien indéfectible à la CPI dans sa mission au service de la justice pénale internationale ».
Enfin, le pays appelle « instamment les États Parties à réaffirmer leur solidarité à la Cour, et à redoubler d’efforts pour s’assurer que les Magistrats et tout le personnel de la Cour puissent remplir leur mission en toute indépendance, sans menaces ni restrictions ».
