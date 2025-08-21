Le Sénégal condamne les sanctions américaines contre le magistrat Mame Mandiaye Niang de la CPI et réaffirme son soutien à la Cour

Les autorités sénégalaises ont exprimé leur surprise et leur désapprobation après l’annonce par le Département d’État américain de sanctions visant des magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang. Dans un communiqué, le gouvernement invite Washington à retirer ces mesures, qu’il considère comme une atteinte grave à l’indépendance de la justice internationale.

Aminata Diouf

