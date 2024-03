Le Sénégal est à un tournant important de son histoire qui nécessite un engagement commun de tous

En ma qualité d'économiste international je viens esquisser 17 mesures qui me semblent indispensables pour redresser la barque et la mener à bon port.

L'élection de Monsieur Diomaye FAYE à la tête du pays fait naître des espoirs certains et sonne comme une seconde opportunité d'indépendance après celle officielle de 1960. C'est un tournant.

Je n'arrive toujours pas à comprendre le retard accusé par un pays qui vote depuis 1848 et qui a produit tout au long de son histoire d'éminents intellectuels qui ont contribué à la bonne marche du monde.

Parmi ceux-ci on peut citer :

-Jacques Diouf Directeur General de la FAO

-Amadou Moctar Mbow Directeur General de l'Unesco

-Keba Mbaye Vice-Président de la Cour internationale de justice de La Haye

-Layti KAMA. premier Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),

Mactar Diop Vice Président de la Banque Mondiale et actuellement Directeur Général de la SFI (IFC)

-Babacar Ndiaye Président de la Banque Africaine de Développement

-Mamadou Touré Directeur Afrique au Fonds Monétaire International

Le Sénégal est aussi le 7ème contributeur mondial de troupes militaires, de police et civils.

La nouvelle opportunité qu'offre la présente alternance doit être bien négociée. Nous n'avons plus droit à l'erreur.

Les actions que nous considérons comme prioritaires sont présentées ci-après

1 Élaborer un programme urgent de lutte contre l'inflation

2 Convoquer dans les meilleurs délais des assises nationales sur l'emploi

3 Organiser des concertations sur la corruption

4 Renégocier tous les contrats miniers pétroliers et gaziers et de pêche. Examiner l'opportunité de mettre en place à cet effet un Ministère chargé de l'optimisation financière et du recouvrement. Ce dernier pourrait avoir comme mission de renégocier les contrats, d'optimiser le portefeuille de l'État et plus globalement de rationaliser les dépenses par la mise en place de stratégies efficaces de contrôle de gestion.

5 Appliquer des mesures symboliques immédiates de rupture

Exemples Rebaptiser les noms de certaines rues et monuments, rendre publics les contrats y compris ceux jusqu'ici confidentiels relatifs â la monnaie et à la défense. En effet, dans le cadre de la présente mouvance de rupture, le peuple sénégalais a envie de savoir ce que les élites passées ont négocié Il convient aussi de faire la lumière sur les scandales liés au COVID.

6. Travailler en urgence à la réussite de la prochaine campagne agricole.

7 Procéder sans tarder à la libération des prisonniers dits politiques et trouver un moyen de vider exceptionnellement les prisons dans le cadre d'une stratégie de réconciliation nationale que dicte le contexte actuel. Permettre le retour des exilés.

8. Procéder à la reforme des institutions. Actualiser au besoin les travaux de la Commission Nationale de Reforme des Institutions (CNRI).

9 Éviter de recycler d'anciens Responsables des régimes passés dans les sphères de décision pour cause d'ententes et quotas politiques,

10 Enclencher symboliquement et sans tarder à l'échelle de l'UEMOA, les négociations monétaires sur les réformes supplémentaires à opérer sur le Fcfa (changement de nom, l'instauration d'une parité fixe, impression des billets dans la zone Uemoa, enlever toute présence française dans le mécanisme de gouvernance redéfinition des missions de la Banque centrale) afin de relever les niveaux de financement de l'économie. En attendant de booster l'économie et de lancer une nouvelle monnaie au besoin

11 Opérer les collectifs budgétaires urgents afin de réorienter les dépenses déjà votés dans le budget en cours vers des investissements productifs et ce au détriment des infrastructures non essentielles.

12 Mettre en place une amnistie fiscale dans la perspective d'un élargissement de l'assiette de l impôt.

13 Lancer sans tarder 10 projets clefs symboliques de substitution aux importations et d'exportation avec l'État comme actionnaire en portage. Dans le cadre d'un nouveau concept Armée Nation, ces projets pourraient être confiés à l'armée.

14. Commencer graduellement à interdire toute importation hors Cedeao sur des produits fabricables au niveau communautaire (tenue et chaussures dans l'administration, cure-dents, carreaux etc)

15 Ouvrir significativement la commande publique au secteur privé à hauteur de 90 % par exemple.

16 Élaborer sans tarder une concertation technique sur la.problématique de la maîtrise de l''eau. Il n est plus admissible que nos agriculteurs ne puissent travailler que 3 mois sur 12. Étudier toutes les possibilités y compris la revitalisation des vallées fossiles

17 Elaborer en rapport avec les économistes sénégalais et tous les acteurs concernés un modèle économique endogène de développement du Sénégal accompagné de véritables stratégies

Magaye GAYE

Économiste International

Ancien Cadre de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE)