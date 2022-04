Le Sénégal lève 57 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a procédé, hier- vendredi, à une émission d’obligations par adjudication d’un montant de 55 milliards de Fcfa portant sur une maturité de 10 ans.



Ce, à l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues de 68 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 123%, un montant de 57 milliards de FCFA a été retenu avec un taux moyen pondéré 5,82% contre un taux moyen pondéré sur le marché de 6,14%, lit-on dans un communiqué du du ministère des Finances et du Budget parvenu à PressAfrik.



Ces résultats, comme le souligne le document "confortent la position d'émetteur étatique de référence du Sénégal et constituent une sanction positive des investisseurs de la qualité de nos politiques et du cadre macro-budgétaire."



Cette intervention qui entre dans le cadre des obligations de relance (ODR) a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et la BCEAO.