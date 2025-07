Le Sénégal n’à jamais été une colonie Britannique et les voitures ne roulent pas à gauche dans ce pays

Cette publication sur TikTok par “Info” Actualit37, contenant une vidéo censée montrer les voitures roulant sur les routes de la France et du Sénégal est fausse. Le texte en français qui accompagne la vidéo prétend que “en France les voitures roulent à droite mais, le Sénégal, ancienne colonie britannique et française a conservé la conduite à gauche sous l’influence britannique dans certaines régions.”











Cette affirmation est fausse. Une recherche sur Google du groupe de mots (le Sénégal était une colonie britannique?) a démontré par les résultats que jamais dans l’histoire, le Senegal n’à été une colonie Britannique. Les Britanniques ont eu des possessions dans la région, notamment Gorée et des postes de traite, mais le Sénégal dans son ensemble a toujours été sous domination française. Et pour la question de la conduite, on ne roule pas à gauche au Sénégal. Tout comme la France et plusieurs pays du monde, au Sénégal on roule à droite.





La vidéo de 23 secondes, qui est une fusion de clips à été publiée sur Tiktok le 27 juin 2025, et était à 149 j’aime, et 35 commentaires, au moment de son exploitation le vendredi 25 juillet 2025. Une recherche sur Google des mots clefs : “ pourquoi les voitures roulent à droite en France et à gauche au Sénégal” à permis de trouver la même vidéo partagée sur les shorts youtube par “À savoir” également le 27 juin 2025. Elle à généré 6 j’aime, 1575 vues, à la date du 25 juillet.





En regardant minutieusement la vidéo, publiée sur Tiktok par Actualit 37, pour le premier clip, on note une scène nocturne, probablement prise depuis un véhicule en mouvement, comme en témoignent les lumières floues. On voit des bâtiments hauts et des enseignes lumineuses. On aperçoit des phares de véhicules, montrant la présence de circulation.





Quant au deuxième clip, on voit des calèches sur une route. Toutefois, il est difficile de déterminer avec certitude l'emplacement exact de ce lieu à partir de l'image seule, car il n'y a pas d'éléments distinctifs ou de repères géographiques clairs visibles.





Cependant, à droite en bas de la vidéo, la miniature de l'application Istock, connue comme étant un outil utilisé pour créer des images ou modifier des vidéos grâce à l’IA est clairement visible sur la vidéo.





Dans la deuxième vidéo partagée en short sur YouTube par “À savoir”, on voit clairement que ce dernier a repris la vidéo Tiktok de Actualit 37 parce que la signature “Istock “ est toujours visible sur la vidéo.





Il à non seulement repris la vidéo mais là également retouché d’où, la signature de CapCut,en bas de la vidéo, juste à la fin de la lecture. Cap Cut est une application de montage et d'édition vidéo, qui vous permet de modifier vos vidéos, créer des montages, ajouter des stickers animés et des effets pour réaliser des créations.





Par ailleurs, une recherche sur Google Lens nous a conduit vers une vidéo YouTube contenant certaines séquences de ce clip de 23 secondes. La vidéo à été publiée le 04 juillet 2025 avec la légende : «Historia del primer semáforo en Londres », par NEGAMAN,@Negamanenvideo.





Verdict : La vidéo publiée sur YouTube et TikTok indiquant qu’au Sénégal les voiture roulent à gauche est fabriquée et le texte qui va avec soulignant que le Sénégal est une ancienne colonie britannique est fausse. Si l’on s’en tient au résultat des recherches, on peut conclure que la vidéo est un produit de l’intelligence artificielle avec notamment l'utilisation du stock et Capcut.





Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.