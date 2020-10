Le Sénégal parmi les 10 pays ayant le taux de chômage le plus élevé

La rapport de l'Organisation internationale du travail (Oit) révèle que le Sénégal occupe la troisième place des 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé dans le monde, avec un taux de 48%, derrière le Burkina Faso.



Comme de nombreux pays africains à croissance démographique rapide, le Sénégal est confronté à des défis en matière d'éducation de soins de santé, d'épuisement des ressources et de développement économique, car la croissance démographique dépasse ces indicateurs, fait savoir le rapport.



Le document souligne que le chômage a de nombreux effets négatifs : dépression accrue et autres problèmes de santé mentale, augmentation des taux de criminalité, baisse de la productivité économique et de la consommation dans l'ensemble, baisse des taux de bénévolat et l'érosion des compétences.