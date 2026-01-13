Tribunal de Dakar : l'affaire Ndella Madior renvoyé au 10 février 2026

Alors qu'une audience était censée s'ouvrir ce mardi matin, la Chambre criminelle du tribunal de Dakar a renvoyé au 10 février 2026 l’affaire Ndella Madior, du nom de la directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et ses quinze (15) co-accusés.



Le 09 décembre 2025, lors de la première comparution, le dossier avait fait l’objet d’un premier renvoi, pendant que la principale accusée est en détention depuis son placement sous mandat de dépôt en décembre 2023.



Les seize (16) accusés sont suspectés de "traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entrainé mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non déclaration de naissance et complicité de ces chefs".